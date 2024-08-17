Лжесудья взломал Госуслуги жительницы Бердска

Аферисты представились «помощником помощника судьи» Бердского горсуда. Уверенно называя имена и фамилии в диалоге, они уведомили собеседников, что на 20 августа назначены судебные заседания по искам, а также то, что на портал Госуслуг направят важные документы по делу, но, чтобы их скачать и прочесть, нужно назвать специальный код, который направлен по смс.