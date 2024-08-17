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Лжесудья взломал Госуслуги жительницы Бердска

Мошенники обрабатывают сибиряков новой «легендой».

Источник: Freepik

Мошенники начали действовать от имени правосудия. Так, жителям Бердска, которые участвуют в судебных процессах, звонят и спрашивают коды из смс.

«В один день жертвами лжесудей стали двое горожан. При этом оба реальные участники судебных процессов, то есть звонившим поверили сразу», — сообщает издание «Бердск-Онлайн».

Аферисты представились «помощником помощника судьи» Бердского горсуда. Уверенно называя имена и фамилии в диалоге, они уведомили собеседников, что на 20 августа назначены судебные заседания по искам, а также то, что на портал Госуслуг направят важные документы по делу, но, чтобы их скачать и прочесть, нужно назвать специальный код, который направлен по смс.

«Мужчина, услышав такое, насторожился и сразу сбросил звонок. Перезвонив в суд, он убедился, что судьи и сотрудники суда не направляли ему никакие смс-сообщения и документы. А другая собеседница аферистов код назвала. Но когда поняла, кто стоит за “помощником помощника”, было поздно: ее личный кабинет на портале Госуслуг уже взломали», — сообщили изданию в горсуде.

«При поступлении звонков и сообщений от имени сотрудников суда проявляйте бдительность!» — призывают стражи закона.

Сообщает, что работники суда могут позвонить, но в исключительных случаях: чтобы известить о дате, времени и месте судебного заседания, о готовности к выдаче копий судебных решений или уточнить вопросы по участию в судебном заседании.

Но если звонящие просят назвать коды из смс-сообщений — это мошенники. Если просят номера счетов, банковских карт — это мошенники. Если позвонили по сомнительным вопросам от имени сотрудников суда, завершите разговор и перезвоните на телефоны, указанные на официальном сайте ведомства".