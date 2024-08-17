Мужчина напал на парня в цветочном магазине в Новосибирске

В Первомайском районе Новосибирска мужчина с молотком напал на одного из посетителей цветочного магазина. Об этом сообщили в телеграм-канале «Моя Первомайка|Общение».
По словам очевидцев, неизвестный мужчина ходит по улице с молотком и ножом. Инцидент произошел на Героев Революции, 16 в цветочном магазине.
«Я за пивом заходил, все было тихо. Бойня началась в 19:30. Парень заступился за свою девушку, мужчине, видимо, это не понравилось», — поделился Алексей, друг пострадавшего молодого человека.
На видеозаписи видно, что в цветочном отделе стоят девушка-продавец и ее молодой человек. В какой момент туда заходит мужчина с молотком и кидается на парня. Он с силой избивает юношу, парень падает на пол и кричит о помощи. Через несколько минут на помощь приходят покупатели и продавцы из других магазинов и выхватывает у дебошира молоток, после этого он уходит.