Мужчина напал на парня в цветочном магазине в Новосибирске

На видеозаписи видно, что в цветочном отделе стоят девушка-продавец и ее молодой человек. В какой момент туда заходит мужчина с молотком и кидается на парня. Он с силой избивает юношу, парень падает на пол и кричит о помощи. Через несколько минут на помощь приходят покупатели и продавцы из других магазинов и выхватывает у дебошира молоток, после этого он уходит.