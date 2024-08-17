Житель Иркутской области отдал мошенникам 360 000 рублей ради перерасчета пенсии

— Аферист попросил мужчину назвать коды из СМС, а для убедительности отправил поддельную доверенность на управление банковскими счетами жертвы, — говорят полицейские. — После чего мошенники сообщили о том, что его аккаунт на платформе «Госуслуги» взломан — деньги необходимо срочно перевести на «безопасный счет».