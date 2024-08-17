Житель Иркутской области отдал мошенникам 360 000 рублей ради перерасчета пенсии

Телефонные мошенники смогли обмануть 62-летнего жителя Усольского района, предложив ему «надбавку» к пенсии. Жулик позвонил доверчивому сибиряку и представился специалистом социального фонда. Незнакомец сообщил, что мужчине якобы полагается «перерасчет трудового стажа», после которого его доход увеличится. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
— Аферист попросил мужчину назвать коды из СМС, а для убедительности отправил поддельную доверенность на управление банковскими счетами жертвы, — говорят полицейские. — После чего мошенники сообщили о том, что его аккаунт на платформе «Госуслуги» взломан — деньги необходимо срочно перевести на «безопасный счет».
Поверив преступникам, мужчина снял 360 тысяч рублей с кредитной карты и перевел всю сумму на указанный счет. Когда жертва осознала, что произошло, было слишком поздно. В настоящий момент следователем заведено уголовное дело по части 3 статьи 159 «Мошенничество».