В Уфе погиб заблудившийся грибник

На место выехали спасатели управления гражданской защиты Уфы, МЧС, волонтеры «БашРегионСпас» и «ЛизаАлерт». Информации о точном месте, куда именно мог пойти дедушка, не было. Поэтому пришлось разбиться на группы. Спасатели взяли на себя самый дальний квадрат и обследовали его на квадроцикле. Поиски проходили под непрерывным дождём и заняли несколько часов. Обнаружили потерявшегося родственники в 1,5 километрах от дороги, но, к сожалению, уже без признаков жизни.