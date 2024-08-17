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В Уфе погиб заблудившийся грибник

В Уфе ночью спасатели и волонтеры искали потерявшегося 72-летнего грибника.

Источник: Башинформ

Поздним вечером в едину диспетчерскую службы поступило сообщение о том, что пенсионер ушел за грибами в районе Максимовки и не вернулся домой.

На место выехали спасатели управления гражданской защиты Уфы, МЧС, волонтеры «БашРегионСпас» и «ЛизаАлерт». Информации о точном месте, куда именно мог пойти дедушка, не было. Поэтому пришлось разбиться на группы. Спасатели взяли на себя самый дальний квадрат и обследовали его на квадроцикле. Поиски проходили под непрерывным дождём и заняли несколько часов. Обнаружили потерявшегося родственники в 1,5 километрах от дороги, но, к сожалению, уже без признаков жизни.