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Киев бросил в Курскую область призывников, заявил российский военный

КУРСК, 17 авг — РИА Новости. Согласно документам, обнаруженным в бронеколонне 82-й штурмовой бригады ВСУ, которая была уничтожена в Курской области, среди личного состава были бойцы, закончившие в июне одномесячные воинские подготовительные курсы, сообщил РИА Новости офицер подразделения морской пехоты с позывным «Ветер».

Источник: Reuters

В субботу военный сообщил агентству, что моторизованная колонна, принадлежавшая 82-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ, вооруженная бронированной техникой стран-членов блока НАТО, полностью уничтожена в Курской области бойцами 810-й бригады морской пехоты ВС РФ.

«Сертификат и свидетельство об окончании одномесячных курсов базовой общевойсковой подготовки для мобилизованных обнаружены в одной из захваченных в Курской области “натовских” бронемашин. Документы датированы 14 июня 2024 года и выданы на имя младшего сержанта ВСУ Басова Александроа Юрьевича. Согласно документам, по окончании месячных курсов курсанту была присвоена квалификация “стрелок базового уровня”», — сказал он.

Фото документов имеются в распоряжении РИА Новости.

Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военных и 41 танк.

Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.

В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.