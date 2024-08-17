В Китае загорелся проданный Россией в 1990-е авианесущий крейсер «Минск»

Парк неоднократно переходил из рук в руки и в 2016 году был закрыт после того, как новый инвестор обратил его территорию под застройку. В 2016 году «Минск» после небольшого ремонта был перебуксирован в Наньтун, где должен был войти в состав нового парка развлечений, проект которого в итоге так и не был реализован.