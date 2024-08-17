В Ростове в двух торговых центрах произошли пожары

В Ростове-на-Дону в одном из торговых комплексов, расположенных на проспекте Королева, произошло возгорание, об этом сообщили в областной пресс-службе ГУ МЧС. По данным ведомства, ЧП случилось вечером, 16 августа. Возгорание произошло в магазине, расположенном на третьем этаже. Из торгового центра были эвакуированы сто человек. Пожар был ликвидирован примерно за 15 минут, погибших и пострадавших нет.