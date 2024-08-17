Выкраденный США на Мальдивах Селезнев назвал безопасные для россиян страны

«Им без разницы на другие страны и на их законодательство. Они могут приехать, нарушить, похитить, что угодно сделать. Как я понимаю, есть только четыре страны, с которыми они не могут так сделать. Это Россия, Китай, Иран и Северная Корея. Там они не могут похитить людей, а во всех остальных странах они это делают постоянно», — рассказал Селезнев.
По его словам, ради собственной выгоды США готовы нарушать законодательства других стран и даже пытать людей в других странах.
«У них в Америке руки длинные. Они могут в любой стране, любого человека выловить, виновного или не виновного. И они будут это по всему миру транслировать, чтобы показать, что не нужно у них воровать деньги, что Америка может сделать все, что угодно», — добавил собеседник агентства.
«Я изучал законодательство Америки пару лет и смотрел случаи — они просто похищали людей и пытали их в других странах. То есть они даже в Америку их не привозят, они пытают в другой стране, а уже потом привозят в Америку. Могут так сделать и на границе», — заключил он.
Арест и заключение
Селезнев был задержан сотрудниками американских спецслужб 5 июля 2014 года в международном аэропорту столицы Мальдивской Республики Мале. В тот же день он был доставлен на остров Гуам, являющийся неинкорпорированной территорией США. Окружной суд Гуама отказал россиянину в освобождении и принял решение о его депортации в Сиэтл (штат Вашингтон).
В августе 2016 года жюри присяжных в Сиэтле признало Селезнева виновным в кибермошенничестве по 38 из 40 пунктов обвинения. Ему инкриминировались взломы баз данных примерно 200 американских компаний. 21 апреля 2017 года россиянин был приговорен к 27 годам тюремного заключения и выплате $170 млн.