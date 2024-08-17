Выкраденный США на Мальдивах Селезнев назвал безопасные для россиян страны

«Им без разницы на другие страны и на их законодательство. Они могут приехать, нарушить, похитить, что угодно сделать. Как я понимаю, есть только четыре страны, с которыми они не могут так сделать. Это Россия, Китай, Иран и Северная Корея. Там они не могут похитить людей, а во всех остальных странах они это делают постоянно», — рассказал Селезнев.