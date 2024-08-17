В Хабаровске разыскивают пострадавших от банды подростков

Подростка-зачинщика подозревают в хулиганстве (ч. 1 ст. 213 УК РФ). На него обратили внимание после публикации видео в интернете. На нем он избивает сверстника. Других помощников нападавшего не стали задерживать. В интернете также следователи нашли свидетельства об участии банды в других противоправных действиях.