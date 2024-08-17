Очереди на Крымский мост ждут более 1,4 тысяч машин утром 17 августа 2024

Очереди на досмотр перед Крымским мостом ждут более 1,4 тысяч автомобилей. Об этом сообщает официальный Telegram-канал, публикующий информацию о ситуации на транспортном переходе. Больше всего машин — на кубанской стороне.
«В очереди со стороны Тамани находится 917 транспортных средств. Время ожидания около трех часов», — говорится в сообщении.
При этом со стороны Керчи проезда ожидают 520 автомобилей. Время ожидания составляет порядка двух часов.
Напомним, в ночь на 16 августа из-за ракетной атаки со стороны ВСУ движение транспорта по Крымскому мосту было перекрыто в течение пяти часов. В результате очередь из машин перед транспортным переходом превысила 2,3 тысячи авто.