Таксист умер во время поездки по Петербургу

«Инцидент произошел около полудня в пятницу, 16 августа. Водитель взял заказ. Он ехал с пассажиром по Дальневосточному проспекту, когда потерял сознание. Возле дома № 18 такси въехало в машину, которая стояла впереди», — сообщил «МК в Питере» источник в правоохранительных органах.