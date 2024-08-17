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Таксист умер во время поездки по Петербургу

Житель Северной столицы умер во время работы — за рулем.

Источник: РИА "Новости"

Житель Северной столицы умер во время работы — за рулем. Мужчина работал таксистом.

«Инцидент произошел около полудня в пятницу, 16 августа. Водитель взял заказ. Он ехал с пассажиром по Дальневосточному проспекту, когда потерял сознание. Возле дома № 18 такси въехало в машину, которая стояла впереди», — сообщил «МК в Питере» источник в правоохранительных органах.

Скорая привезла таксиста в Александровскую больницу в состоянии клинической смерти. Через 40 минут он скончался. Личность мужчины пока установить не удалось. О состоянии пассажира тоже ничего не известно.