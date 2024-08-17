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Медика подозревают в злоупотреблении полномочиями в Хабаровске

В Хабаровске расследуют уголовное дело о злоупотреблении полномочиями и пособничестве в ограничении конкуренции (ч. 1 ст. 285 и ч. 5 ст. 33, п. «а» ч. 2 ст. 178 УК РФ) против заведующей лабораторией одного из медучреждений города.

По данным ИА AmurMedia, речь идет о Краевом кожно-венерологическом диспансере.

Дело ведет второй отдел по расследованию особо важных дел. Помимо заведующей под преследование попали семь предпринимателей — их подозревают в ограничении конкуренции (п. «а» ч. 2 ст. 178 УК РФ).

Преступления, по версии следствия, совершались с 2015 по 2023 год. Сотрудникам коммерческих организаций завлабораторией предоставляла данные о планируемых госзакупках. Предприниматели организовали картельный сговор на основе ее данных. Общий доход по проведенным закупкам составил 374 млн рублей.

Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства преступлений. Проводятся допросы и другие следственные действия.