Медика подозревают в злоупотреблении полномочиями в Хабаровске

В Хабаровске расследуют уголовное дело о злоупотреблении полномочиями и пособничестве в ограничении конкуренции (ч. 1 ст. 285 и ч. 5 ст. 33, п. «а» ч. 2 ст. 178 УК РФ) против заведующей лабораторией одного из медучреждений города.