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В Уфе автомобиль врезался в КамАЗ, есть пострадавшие

Вчера около 22:00 38-летний водитель автомобиля «Рено Меган» на Индустриальном шоссе не справился с управлением и наехал на бордюр, после чего врезался в припаркованный КамАЗ. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Уфы.

Источник: Госавтоинспекция Уфы

В результате аварии водитель и его 42-летний пассажир получили тяжелые травмы, их госпитализировали. В больнице у водителя произвели забор крови на этанол.

По факту ДТП начато административное расследование.