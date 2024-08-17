В Уфе автомобиль врезался в КамАЗ, есть пострадавшие

В результате аварии водитель и его 42-летний пассажир получили тяжелые травмы, их госпитализировали. В больнице у водителя произвели забор крови на этанол.
По факту ДТП начато административное расследование.
Вчера около 22:00 38-летний водитель автомобиля «Рено Меган» на Индустриальном шоссе не справился с управлением и наехал на бордюр, после чего врезался в припаркованный КамАЗ. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Уфы.
В результате аварии водитель и его 42-летний пассажир получили тяжелые травмы, их госпитализировали. В больнице у водителя произвели забор крови на этанол.
По факту ДТП начато административное расследование.