В Уфе автомобиль врезался в КамАЗ, есть пострадавшие

Вчера около 22:00 38-летний водитель автомобиля «Рено Меган» на Индустриальном шоссе не справился с управлением и наехал на бордюр, после чего врезался в припаркованный КамАЗ. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Уфы.