Алаудинов заявил об уничтожении ВСУ при попытках прорыва на курском направлении

Также 17 августа стало известно о том, что подразделение из 24 боевиков ВСУ организованно сдалось в плен военнослужащим армии РФ в Курской области. Это произошло в районе населенного пункта Комаровка. Отмечалось, что они использовали специальные каналы в соцсетях, с помощью которых вышли на связь с российскими войсками и добровольно сдались в плен.