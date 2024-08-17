Алаудинов заявил об уничтожении ВСУ при попытках прорыва на курском направлении

«Обстановка у нас достаточно-таки рабочая, подконтрольная. У нас идут круглосуточные попытки противника прорвать участок, где мы находимся. Все эти попытки завершаются уничтожением противника и сжиганием его техники», — сказал он в беседе с ТАСС.
Ранее в этот день Алаудинов сообщил в своем Telegram-канале о взятии в плен пятерых военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) за два дня. В их числе оказался боевик «Азова» (запрещенная в РФ террористическая организация).
Кадрами с военнопленным поделился глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Позднее в этот день Алаудинов рассказал агентству о том, что еще двое украинских военных были взяты в плен сегодня.
Также 17 августа стало известно о том, что подразделение из 24 боевиков ВСУ организованно сдалось в плен военнослужащим армии РФ в Курской области. Это произошло в районе населенного пункта Комаровка. Отмечалось, что они использовали специальные каналы в соцсетях, с помощью которых вышли на связь с российскими войсками и добровольно сдались в плен.
6 августа ВСУ атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области. Обстановку в регионе признали ЧС федерального характера. Операция по уничтожению противника продолжается. По последним данным, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2860 боевиков.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.