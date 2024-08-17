Олбани
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Алаудинов заявил об уничтожении ВСУ при попытках прорыва на курском направлении

Российские войска круглосуточно пресекают попытки прорыва украинской армии на курском направлении. Об этом 17 августа сообщил замначальника главного военно-политического управления Вооруженных сил (ВС) РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

Источник: Апти Алаудинов «АХМАТ»

«Обстановка у нас достаточно-таки рабочая, подконтрольная. У нас идут круглосуточные попытки противника прорвать участок, где мы находимся. Все эти попытки завершаются уничтожением противника и сжиганием его техники», — сказал он в беседе с ТАСС.

Ранее в этот день Алаудинов сообщил в своем Telegram-канале о взятии в плен пятерых военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) за два дня. В их числе оказался боевик «Азова» (запрещенная в РФ террористическая организация).

Кадрами с военнопленным поделился глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Позднее в этот день Алаудинов рассказал агентству о том, что еще двое украинских военных были взяты в плен сегодня.

Также 17 августа стало известно о том, что подразделение из 24 боевиков ВСУ организованно сдалось в плен военнослужащим армии РФ в Курской области. Это произошло в районе населенного пункта Комаровка. Отмечалось, что они использовали специальные каналы в соцсетях, с помощью которых вышли на связь с российскими войсками и добровольно сдались в плен.

6 августа ВСУ атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области. Обстановку в регионе признали ЧС федерального характера. Операция по уничтожению противника продолжается. По последним данным, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2860 боевиков.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.