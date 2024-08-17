Сразу шестеро погибли в ДТП с Toyota Alphard в Казахстане — двое из них полицейские

«17 августа 2024 года, около 1.00 на 40 км автодороги республиканского значения “Мерке-Шу-Бурылбайтал” произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля Toyota Alphard выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем патрульной полиции Skoda Octavia. В результате аварии два патрульных полицейских, находившихся в служебной машине и выполнявших патрулирование трассы, обеспечивая дорожную безопасность, погибли на месте происшествия. Один из погибших сотрудников полиции был многодетным отцом, воспитывающим 11 детей. В автомобиле Toyota Alphard находилось восемь пассажиров. Четверо из них погибли на месте, а водитель с тремя остальными пассажирами госпитализированы в центральную районную больницу с травмами различной степени тяжести», — сообщили в субботу редакции КазТАГ в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.