Сразу шестеро погибли в ДТП с Toyota Alphard в Казахстане — двое из них полицейские

«17 августа 2024 года, около 1.00 на 40 км автодороги республиканского значения “Мерке-Шу-Бурылбайтал” произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля Toyota Alphard выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем патрульной полиции Skoda Octavia. В результате аварии два патрульных полицейских, находившихся в служебной машине и выполнявших патрулирование трассы, обеспечивая дорожную безопасность, погибли на месте происшествия. Один из погибших сотрудников полиции был многодетным отцом, воспитывающим 11 детей. В автомобиле Toyota Alphard находилось восемь пассажиров. Четверо из них погибли на месте, а водитель с тремя остальными пассажирами госпитализированы в центральную районную больницу с травмами различной степени тяжести», — сообщили в субботу редакции КазТАГ в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 345 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами) УК РК. В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия.
«Выражаем глубокие соболезнования семьям и близким погибших в этом трагическом происшествии. Полиция примет все необходимые меры для проведения тщательного расследования и установления всех обстоятельств произошедшего», — добавили правоохранители.
Отметим, что это далеко не первое страшное ДТП с участием Toyota Alphard на трассах Казахстана. Нередко это праворульные автомобили или авто, переделанные под левый руль кустарным способом. Часто водители таких авто занимаются частным извозом на междугородних направлениях, управляя транспортом на высоких скоростях. Редакция КазТАГ уже обратилась в пресс-службу министерства внутренних дел за комментариями касательно того, планирует ли профильный орган отдельно регламентировать использование таких авто.