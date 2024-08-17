Альпинист из Ростова пострадал на горе Казбек

Житель Ростова, 35-летний турист, пострадал при восхождении на Казбек. Как сообщили в пресс-службе областной МЧС, на высоте 3700 метров мужчина повредил ногу. Травма оказалась такой серьезной, что самостоятельно турист передвигаться почти не может.
Ему на помощь выдвинулись спасатели из Осетии, а следом на вертолете вылетел расчет из Минеральных Вод.
В МЧС по Ростовской области уточнили, что альпинист совершал восхождение с группой в 10 человек. При этом туристы не были зарегистрированы у спасателей.