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Падающий метеор заметили в небе над Украиной

Жители Киева и ряда других городов Украины видели в небе падающий метеор. Об этом в субботу, 17 августа, сообщили местные СМИ.

Источник: NASA

— Ночью над Украиной наблюдали, вероятно, падение, метеора. Явление наблюдали жители Киевской, Харьковской, Житомирской областей и еще ряда городов, — говорится в сообщении.

По данным очевидцев, это мог быть спутник, пишет РИА Новости.

NASA запустило межполетную станцию Psyche к астероиду Психея при помощи ракеты-носителя Falcon Heavy от компании SpaceX. Ожидается, что космический аппарат долетит до конечной точки маршрута в августе 2029 года. В течение двух лет после прибытия к астероиду станция будет собирать материал для изучения вопроса формирования планет.

Осенью прошлого года газета Guardian сообщила, что потерянную астронавтами NASA сумку с инструментами можно увидеть в открытом космосе даже в бинокль. Ее потеряли астронавты Жасмин Могбели и Лорал О’Хара во время починки МКС в открытом космосе.

Потенциально опасный астероид Апофис, который пролетит в 2029 году на близком расстоянии от планеты Земля, может уничтожить некоторую территорию планеты в случае падения. В беседе с «Вечерней Москвой» доцент кафедры общей и теоретической физики ЧелГУ Сергей Замоздра рассказал, к каким последствиям может привести столкновение.

космос