Падающий метеор заметили в небе над Украиной

NASA запустило межполетную станцию Psyche к астероиду Психея при помощи ракеты-носителя Falcon Heavy от компании SpaceX. Ожидается, что космический аппарат долетит до конечной точки маршрута в августе 2029 года. В течение двух лет после прибытия к астероиду станция будет собирать материал для изучения вопроса формирования планет.