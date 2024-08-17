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ВСУ сбросили заряд на дорогу вдоль энергоблоков Запорожской АЭС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили заряд на дорогу вдоль энергоблоков Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), тем самым была создана прямая угроза безопасности персонала и станции. Об этом 17 августа сообщили в пресс-службе ЗАЭС.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня в 7:00 дрон ВСУ сбросил заряд на дорогу, которая идет вдоль энергоблоков с внешней стороны периметра. Этой дорогой постоянно передвигается персонал», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

В результате атаки никто не пострадал.

Накануне представитель российского силового ведомства сообщил, что ВСУ готовят удар по Курской и Запорожской АЭС. Он также отметил, что заряды с боеголовками с радиоактивным веществом уже привезли в населенный пункт Желтые Воды в Днепропетровской области. Помимо этого, военкор Марат Хайруллин в своем Telegram-канале сообщал, что Киев планирует взрыв «грязной бомбы», удары готовятся по местам хранения отработавшего топлива АЭС.

Украинские войска регулярно пытаются атаковать ЗАЭС. 11 августа губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о возгорании на объекте охладительных систем после обстрела Энергодара. Инфраструктура станции впервые за всё время получила столь серьезные повреждения. Наибольший ущерб получила градирня. В Международном агентстве по атомной энергии МАГАТЭ сообщили, что атака на ЗАЭС не повлияла на ядерную безопасность. Как заявили в агентстве, станция не понесла значительных повреждений, однако оценить ущерб точно не представляется возможным.

ЗАЭС расположена в Энергодаре и перешла под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с РФ в сентябре 2022 года. С начала того же месяца атомная электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.