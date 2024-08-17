ВСУ сбросили заряд на дорогу вдоль энергоблоков Запорожской АЭС

Украинские войска регулярно пытаются атаковать ЗАЭС. 11 августа губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о возгорании на объекте охладительных систем после обстрела Энергодара. Инфраструктура станции впервые за всё время получила столь серьезные повреждения. Наибольший ущерб получила градирня. В Международном агентстве по атомной энергии МАГАТЭ сообщили, что атака на ЗАЭС не повлияла на ядерную безопасность. Как заявили в агентстве, станция не понесла значительных повреждений, однако оценить ущерб точно не представляется возможным.