«Сегодня в 7:00 дрон ВСУ сбросил заряд на дорогу, которая идет вдоль энергоблоков с внешней стороны периметра. Этой дорогой постоянно передвигается персонал», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.
В результате атаки никто не пострадал.
Накануне представитель российского силового ведомства сообщил, что ВСУ готовят удар по Курской и Запорожской АЭС. Он также отметил, что заряды с боеголовками с радиоактивным веществом уже привезли в населенный пункт Желтые Воды в Днепропетровской области. Помимо этого, военкор Марат Хайруллин в своем Telegram-канале сообщал, что Киев планирует взрыв «грязной бомбы», удары готовятся по местам хранения отработавшего топлива АЭС.
Украинские войска регулярно пытаются атаковать ЗАЭС. 11 августа губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о возгорании на объекте охладительных систем после обстрела Энергодара. Инфраструктура станции впервые за всё время получила столь серьезные повреждения. Наибольший ущерб получила градирня. В Международном агентстве по атомной энергии МАГАТЭ сообщили, что атака на ЗАЭС не повлияла на ядерную безопасность. Как заявили в агентстве, станция не понесла значительных повреждений, однако оценить ущерб точно не представляется возможным.
ЗАЭС расположена в Энергодаре и перешла под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с РФ в сентябре 2022 года. С начала того же месяца атомная электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.