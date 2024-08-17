Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить неблагополучную семью в Екатеринбурге. Ранее на федеральном телевидении вышел сюжет о плохих условиях жизни двух детей, мать которых, якобы, злоупотребляет спиртным и не по назначению расходует детские пособия. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.