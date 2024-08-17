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Бастрыкин поручил проверить неблагополучную семью в Екатеринбурге

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил проверить неблагополучную семью в Екатеринбурге.

Источник: РИА "Новости"

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить неблагополучную семью в Екатеринбурге. Ранее на федеральном телевидении вышел сюжет о плохих условиях жизни двух детей, мать которых, якобы, злоупотребляет спиртным и не по назначению расходует детские пособия. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Следователи организовали процессуальную проверку семьи в соответствии со статьей 156 УК РФ (Неисполнение обязанностей по воспитанию). И.о руководителя СУ СКР по Свердловской области Константину Мирошниченко поручено доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

Как сообщалось ранее, глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу об избиении группой лиц неславянской внешности молодого человека в Екатеринбурге.

СК