В Волгограде из больниц выписали всех пострадавших при крушении поезда

Об этом ТАСС сообщили в комитете здравоохранения региона.
«Из больницы № 25 выписана последняя пациентка 43 лет (пострадавшая при крушении поезда — прим. ТАСС), состояние ее оценивается как удовлетворительное», — сказал собеседник агентства.
ВОЛГОГРАД, 17 августа. /ТАСС/. Последняя пассажирка, пострадавшая при крушении поезда в Волгоградской области, выписана из больницы Волгограда.
Об этом ТАСС сообщили в комитете здравоохранения региона.
«Из больницы № 25 выписана последняя пациентка 43 лет (пострадавшая при крушении поезда — прим. ТАСС), состояние ее оценивается как удовлетворительное», — сказал собеседник агентства.