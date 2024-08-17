Олбани
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде из больниц выписали всех пострадавших при крушении поезда

ВОЛГОГРАД, 17 августа. /ТАСС/. Последняя пассажирка, пострадавшая при крушении поезда в Волгоградской области, выписана из больницы Волгограда.

Источник: РИА "Новости"

Об этом ТАСС сообщили в комитете здравоохранения региона.

«Из больницы № 25 выписана последняя пациентка 43 лет (пострадавшая при крушении поезда — прим. ТАСС), состояние ее оценивается как удовлетворительное», — сказал собеседник агентства.

медицина
здоровье
РЖД