На станции «Арбатская» в метро Москвы сработала гермодверь

«В одном из переходов станции “Арбатская” произошло кратковременное срабатывание системы управления защитным затвором, который частично был сдвинут в сторону закрытия», — рассказали в ведомстве.
Там уточнили, что сама станция работает штатно, пересадка с нее временно осуществляется через «Боровицкую».
Ранее о том, что на «Арбатской» сработал гермозатвор, сообщил телеграм-канал «Первый Московский». По его данным, в результате из строя были выведены эскалаторы.
Гермозатворы устанавливаются в метро перед эскалаторами и после них, а также в тоннелях. Они не пропускают воду, воздух, газы, радиоактивную пыль, выдерживают воздействие взрывной волны и способны предотвратить затопление.