«Он просто хотел на ней жениться»: Под Ростовом ссора из-за женщины закончилась колонией для бывшего жениха

В Ростовской области осудили мужчину, которого ревность толкнула на преступление. 32-летний Евгений несколько раз ударил ножом нового избранника любимой женщины и оказался на скамье подсудимых.
ВРЕМЕННОЕ УВЛЕЧЕНИЕ.
По словам Евгения, он несколько лет встречался с девушкой и даже планировал сделать предложение. Вот только от планов к делу не перешло. И Оксана, не дождавшись помолвки, влюбилась в другого. Мужчина же считал, что новый избранник — временное увлечение.
Впрочем, дончанка, видимо, не сильно старалась убедить экс-кавалера в обратном. Она продолжала с ним общаться, но как с другом. Более того, когда возникали какие-то трудности, даже обращалась за помощью.
Так было и в тот злополучный день. Позже, уже в суде, женщина расскажет, что ей позвонила дочь подруги. Девочка сказала, что не может разбудить мать и боится, что та заболела. Оксана пообещала прийти, а Евгения попросила составить ей компанию. Через полчаса тот был уже под подъездом любимой.
«УБЬЮ, ЕСЛИ ПРОГОНИШЬ».
По дороге разговор вновь зашел о том, чтобы Оксана бросила нового ухажера.
— Он хотел поговорить. А чтобы я не ушла, выхватил сумку и забросил ее на крышу цветочного магазина. Потом прижал меня к стене и сказал, что убьет, если прогоню его. Я сделала вид, что согласна. Тогда Женя достал с крыши сумку, и мы с ним пошли в сторону моего дома.
Во время вынужденной прогулки с бывшим Оксана увидела припаркованный автомобиль нового жениха. Пытаясь избежать разборок с Евгением, женщина прыгнула в салон. Правда, уехать пара не успела.
Ревнивец выволок водителя из машины и четыре раза ударил соперника ножом, после чего ушел. К счастью, врачам удалось спасти пострадавшего. А на Евгения завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
«ОН У МЕНЯ МОЛОДЕЦ».
В суде мама ревнивца просила строго не наказывать сына.
— Он у меня молодец. Два образования. Восемь лет проработал в шахте, имеет много грамот и благодарностей от начальства. Сын просто хотел на ней жениться, поэтому так поступил, — рассказала женщина.
Мать обвиняемого добавила, что оплатила лечение пострадавшего.
В суде признали вину Евгения. Его приговорили к одному году лишения свободы в исправительной колонии общего режима.