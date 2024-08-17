«Он просто хотел на ней жениться»: Под Ростовом ссора из-за женщины закончилась колонией для бывшего жениха

Так было и в тот злополучный день. Позже, уже в суде, женщина расскажет, что ей позвонила дочь подруги. Девочка сказала, что не может разбудить мать и боится, что та заболела. Оксана пообещала прийти, а Евгения попросила составить ей компанию. Через полчаса тот был уже под подъездом любимой.