В Ростове очевидцы сообщили о том, что торговый центр на Королева подожгла покупательница

Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, из ТЦ пришлось эвакуировать 100 человек. Спасатели оперативно потушили огонь. Никто не пострадал. В этот же вечер произошел пожар в другом ТЦ. К счастью, обошлось без жертв.