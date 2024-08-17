В Ростове очевидцы сообщили о том, что торговый центр на Королева подожгла покупательница

В Ростове, сообщают очевидцы в одном из городских пабликов, женщина устроила пожар в торговом центре на Королева. По словам свидетелей, она вначале делала вид, что выбирает детские игрушки: доставала с полок коробки, рассматривала.
Потом, якобы, взяла коробку с салютом, сфотографировала, подожгла ее и ушла. Правда, прежде, чем окончательно покинуть торговый зал, еще раз сняла на камеру телефона последствия поджога.
Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, из ТЦ пришлось эвакуировать 100 человек. Спасатели оперативно потушили огонь. Никто не пострадал. В этот же вечер произошел пожар в другом ТЦ. К счастью, обошлось без жертв.
«КП-Ростов-на-Дону» запросила комментарий в областном ГУ МВД по поводу предполагаемого поджога. Как только ответ будет предоставлен, мы сразу опубликуем его на нашем сайте.