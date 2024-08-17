ВСУ начали активно сдаваться в плен в Курской области, заявил Алаудинов

«На всех участках, где мы есть, где противник пытается прорвать участок, где находится спецназ “Ахмат” и смежные подразделения, мы планомерно уничтожаем противника, на каждом участке начали брать пленных, начали активно сдаваться в плен украинские бойцы», — прокомментировал генерал-майор ситуацию в Курской области.