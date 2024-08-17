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ВСУ начали активно сдаваться в плен в Курской области, заявил Алаудинов

КУРСКАЯ ОБЛ., 17 авг — РИА Новости. Украинские военнослужащие начали активно сдаваться в плен в Курской области, сообщил РИА Новости командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов.

Источник: РИА "Новости"

«На всех участках, где мы есть, где противник пытается прорвать участок, где находится спецназ “Ахмат” и смежные подразделения, мы планомерно уничтожаем противника, на каждом участке начали брать пленных, начали активно сдаваться в плен украинские бойцы», — прокомментировал генерал-майор ситуацию в Курской области.

Он также отметил, что резервы противника истощаются.

В четверг Алаудинов заявил, что Мартыновку уже зачистили от ВСУ, продолжается работа в других населенных пунктах Суджанского района.

По данным на 16 августа, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли до 2860 военных и 41 танк.

В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.