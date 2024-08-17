ВСУ начали активно сдаваться в плен в Курской области, заявил Алаудинов

«На всех участках, где мы есть, где противник пытается прорвать участок, где находится спецназ “Ахмат” и смежные подразделения, мы планомерно уничтожаем противника, на каждом участке начали брать пленных, начали активно сдаваться в плен украинские бойцы», — прокомментировал генерал-майор ситуацию в Курской области.
Он также отметил, что резервы противника истощаются.
В четверг Алаудинов заявил, что Мартыновку уже зачистили от ВСУ, продолжается работа в других населенных пунктах Суджанского района.
По данным на 16 августа, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли до 2860 военных и 41 танк.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.