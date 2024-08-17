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Водитель и 13-летняя пассажирка легковушки пострадали в ДТП под Минском

В ДТП под Минском пострадал водитель и 13-летняя пассажирка авто.

Источник: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Водитель и 13-летняя пассажирка легковушки пострадали в ДТП в Минске. Как рассказали в ГАИ, серьезная авария произошла в 13.20 в пятницу, 16 августа 2024 года.

«66-летний водитель автомобиля Fiat, двигаясь по Смиловическому тракту, в районе 15-го километра в результате несоблюдения безопасной дистанции совершил столкновение с двигавшимся впереди автомобилем Volkswagen», — сообщили в ГАИ.

В результате Fiat вылетел за пределы проезжей части, после чего опрокинулся.

Увы, без пострадавших не обошлось: водитель и 13-летняя девочка-пассажирка Fiat были доставлены в учреждение здравоохранения для обследования.