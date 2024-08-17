ВСУ нанесли повторный удар по району ТЦ в Донецке

Два снаряда «натовского» калибра упали на территории рынка в Петровском районе города, повредив торговый ряд, расположенное рядом кафе и гражданские автомобили. Еще два снаряда взорвались в непосредственной близости к многоквартирному дому, в нем выбито остекление во всех квартирах с первого по пятый этаж со стороны детонации.