ВСУ нанесли повторный удар по району ТЦ в Донецке

Два снаряда «натовского» калибра упали на территории рынка в Петровском районе города, повредив торговый ряд, расположенное рядом кафе и гражданские автомобили. Еще два снаряда взорвались в непосредственной близости к многоквартирному дому, в нем выбито остекление во всех квартирах с первого по пятый этаж со стороны детонации.
По информации представительства ДНР в СЦКК, при обстреле рынка пострадал один мирный житель. Кроме этого, по словам очевидца, еще одна мирная жительница получила ранения в многоквартирном доме.
«Вчера “Галактика” сгорела, тут пройти метров 200−300… Ну, а сегодня продолжение — с утра обстреляли здесь, через дорогу магазин побило», — сообщил РИА Новости замуправляющего рынком.
ВСУ в пятницу ударили по гипермаркету «Галактика» в Петровском районе Донецка, в результате начался сильный пожар. Минздрав ДНР сообщал, что при обстреле Петровского района Донецка, где расположен гипермаркет, пострадали 11 человек. В минздраве ДНР сообщали, что у большинства пострадавших минно-взрывные травмы и контузии.