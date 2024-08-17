Два человека сгорели в частном доме под Ростовом

В Верхнедонском районе Ростовской области в субботу, 17 августа, произошел серьезный пожар, сообщили в региональной пресс-службе ГУ МЧС.
По данным ведомства, огонь охватил частный дом в хуторе Быковском. Соседи позвонили пожарным. К тому моменту, как к месту ЧП прибыл расчет, кровля рухнула, а строение полностью было охвачено пламенем.
На месте работали 11 спасателей и четыре спецмашины. Во время разбора завалов были обнаружены тела двух мужчин.
Площадь пожара, сообщили в ГУ МЧС, составила 54 квадратных метра. Причины возгорания выясняются.