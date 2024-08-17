Группировка «Центр» отразила контратаку ВСУ

«Подразделениями группировки войск “Центр” заняты более выгодные рубежи, нанесено поражение формированиям 32-й, 53-й, 100-й, 150-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ и 111-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Торецк, Артемово, Новгородское, Желанное, Калиново и Новоэкономическое Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, была отражена контратака подразделения штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины.
«Потери противника составили до 420 военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортер М113 производства США, три боевые бронированные машины, пять пикапов, 155 мм гаубица М777 производства США, две 122 мм самоходные артиллерийские установки “Гвоздика” и две 122 мм гаубицы Д-30», — добавили в МО РФ.