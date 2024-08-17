Группировка «Центр» отразила контратаку ВСУ

«Потери противника составили до 420 военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортер М113 производства США, три боевые бронированные машины, пять пикапов, 155 мм гаубица М777 производства США, две 122 мм самоходные артиллерийские установки “Гвоздика” и две 122 мм гаубицы Д-30», — добавили в МО РФ.