Силы ПВО РФ за сутки сбили 10 снарядов РСЗО HIMARS и 35 БПЛА

В Минобороны РФ добавили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 639 самолетов, 282 вертолета, 30 085 беспилотных летательных аппаратов, 575 зенитных ракетных комплексов, 17 316 танков и других боевых бронированных машин, 1 408 боевых машин реактивных систем залпового огня, 13 352 орудия полевой артиллерии и миномета, 24 864 единицы специальной военной автомобильной техники противника.