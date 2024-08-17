Силы ПВО РФ за сутки сбили 10 снарядов РСЗО HIMARS и 35 БПЛА

«Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, 10 реактивных снарядов HIMARS производства США и 35 беспилотных летательных аппаратов, из них 10 — вне зоны проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении.
В Минобороны РФ добавили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 639 самолетов, 282 вертолета, 30 085 беспилотных летательных аппаратов, 575 зенитных ракетных комплексов, 17 316 танков и других боевых бронированных машин, 1 408 боевых машин реактивных систем залпового огня, 13 352 орудия полевой артиллерии и миномета, 24 864 единицы специальной военной автомобильной техники противника.