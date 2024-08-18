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Мошенники обманули усольчанина под предлогом перерасчёта пенсии

62-летний житель Усольского района потерял 360 тысяч рублей, снятых с кредитной карты, желая получить прибавку к пенсии.

Источник: Freepik

Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

В полиции мужчина сообщил, что ему позвонил неизвестный, представившийся сотрудником социального фонда, и сказал, что усольчанину нужно пересчитать пенсионный стаж и получить добавку к пенсии. Звонивший просил пострадавшего называть коды из СМС и отправил ему поддельную доверенность на управление банковскими счетами пострадавшего. Потом ему позвонил другой мужчина, который сообщил, что его аккаунт на Госуслугах взломан, а деньги нужно срочно перевести на «безопасный счёт».

Потерпевший снял 360 тысяч с кредитки и перечислил на указанные мошенниками реквизиты.

Возбуждено уголовное дело.