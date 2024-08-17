Олбани
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Ростовом осудили женщину, которая вначале ранила, а потом пыталась спасти сожителя

Под Ростовом в колонию отправили женщину, напавшую на мужчину с ножом.

В Таганроге Ростовской области осудили местную жительницу, которая смертельно ранила гражданского мужа.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СК, во время ужина, выпив слишком много алкоголя, сожители начали ссориться. В какой-то момент женщина не схватила кухонный нож и ударила им 38-летнего мужчину.

— Затем попыталась самостоятельно оказать помощь потерпевшему. Однако через время, в связи с ухудшением состояния мужчины, женщина вызвала бригаду скорой помощи, — сообщили в СУ СК по Ростовской области.

Врачи отвезли мужчину в больницу, но спасти его не смогли. На сожительницу завели дело, ее поместили под стражу на время расследования.

Суд признал вину таганроженки. Ее приговорили к семи годам лишения свободы в колонии общего режима.