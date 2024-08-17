Минобороны пообещало жесткий ответ в случае удара Киева по Курской АЭС

«В случае начала реализации киевским режимом преступных планов, направленных на создание в европейской части континента техногенной катастрофы с радиоактивным заражением огромных территорий, будут немедленно приняты жесткие ответные военные и военно-технические меры», — говорится в сообщении ведомства.
Подчеркивается, что Минобороны серьезно относится к поступающей по независимым каналам информации о подготовке Киева к нанесению удара по Курской АЭС.
Эти действия расцениваются как прямое нарушение Конвенции о борьбе с актами ядерного терроризма, говорится в сообщении.
Накануне представитель российского силового ведомства заявил РИА Новости, что украинские военные планируют атаковать Курскую и Запорожскую атомные электростанции. Так, Киев собирается использовать заряды с боеголовками с радиоактивным веществом, которые уже завезли в город Желтые Воды Днепропетровской области.
По данным военкора Марата Хайруллина, украинские боевики готовят взрыв «грязной бомбы», планируется нанести удары по местам хранения отработавшего ядерного топлива.