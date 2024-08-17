Минобороны пообещало жесткий ответ в случае удара Киева по Курской АЭС

Накануне представитель российского силового ведомства заявил РИА Новости, что украинские военные планируют атаковать Курскую и Запорожскую атомные электростанции. Так, Киев собирается использовать заряды с боеголовками с радиоактивным веществом, которые уже завезли в город Желтые Воды Днепропетровской области.