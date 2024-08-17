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Минобороны пообещало жесткий ответ в случае удара Киева по Курской АЭС

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Россия немедленно примет жесткие ответные военные и военно-технические меры в случае начала киевским режимом реализации планов удара по Курской АЭС, заявило министерство обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«В случае начала реализации киевским режимом преступных планов, направленных на создание в европейской части континента техногенной катастрофы с радиоактивным заражением огромных территорий, будут немедленно приняты жесткие ответные военные и военно-технические меры», — говорится в сообщении ведомства.

Подчеркивается, что Минобороны серьезно относится к поступающей по независимым каналам информации о подготовке Киева к нанесению удара по Курской АЭС.

Эти действия расцениваются как прямое нарушение Конвенции о борьбе с актами ядерного терроризма, говорится в сообщении.

Накануне представитель российского силового ведомства заявил РИА Новости, что украинские военные планируют атаковать Курскую и Запорожскую атомные электростанции. Так, Киев собирается использовать заряды с боеголовками с радиоактивным веществом, которые уже завезли в город Желтые Воды Днепропетровской области.

По данным военкора Марата Хайруллина, украинские боевики готовят взрыв «грязной бомбы», планируется нанести удары по местам хранения отработавшего ядерного топлива.