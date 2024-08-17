В Петербурге задержали мошенника- «губернатора»

Полицейские Петербурга задержали 27-летнего безработного мошенника, который обманул 87-летнего сотрудника ФИЦ РАН. Злоумышленник отобрал у пенсионера 2,3 млн рублей.
Как сообщает 78.ru, мошенника поймали у дома на улице Демьяна Бедного в минувшую пятницу. Его поместили в СИЗО, где он будет дожидаться рассмотрения дела в суде. Вернул ли он миллионы ученому не уточняется.
Преступление было совершено несколько дней назад — тогда ученому позвонил мошенник и, представившись губернатором, сообщил, что из бюджета были похищены деньги, а операции по переводам якобы проводились через личный счёт научного сотрудника. Чтобы избежать этого в дальнейшем, ему нужно перевести все деньги на безопасный счет.