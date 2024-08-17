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В Петербурге задержали мошенника- «губернатора»

Нарушителя заключили под стражу.

Источник: Reuters

Полицейские Петербурга задержали 27-летнего безработного мошенника, который обманул 87-летнего сотрудника ФИЦ РАН. Злоумышленник отобрал у пенсионера 2,3 млн рублей.

Как сообщает 78.ru, мошенника поймали у дома на улице Демьяна Бедного в минувшую пятницу. Его поместили в СИЗО, где он будет дожидаться рассмотрения дела в суде. Вернул ли он миллионы ученому не уточняется.

Преступление было совершено несколько дней назад — тогда ученому позвонил мошенник и, представившись губернатором, сообщил, что из бюджета были похищены деньги, а операции по переводам якобы проводились через личный счёт научного сотрудника. Чтобы избежать этого в дальнейшем, ему нужно перевести все деньги на безопасный счет.