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Пограничники задержали белоруса с самодельным дроном в Гродненской области

МИНСК, 17 авг — Sputnik. Житель Гродно с беспилотником кустарного производства и пультом дистанционного управления был задержан лидскими пограничниками в Гродненской области, об этом сообщили в пресс-службе Госпогранкомитета.

Источник: Sputnik.by

Отмечается, что задержание возле населенного пункта Озеры прошло в ходе реализации оперативной информации.

Беспилотник и комплектующие были изъяты и доставлены в управление Лидского пограничного отряда для проведения дальнейшего разбирательства.

«В отношении задержанного лица начат административный процесс по ч. 1 ст. 24.19 КоАП Республики Беларусь (нарушение пограничного режима)», — сообщили в ГПК.

Указ о беспилотниках

С 1 апреля текущего года в силу вступил указ президента Республики Беларусь № 297 «О государственном учете и эксплуатации гражданских беспилотных летательных аппаратов».

В соответствии с документом, ввоз, хранение, оборот, эксплуатация и изготовление беспилотников и использование воздушного пространства Беларуси без надлежащего разрешения запрещены.

Физическому лицу за нарушение грозит штраф до 20 базовых величин (800 рублей), юрлицу — до 50 (2000 рублей).

Помимо того, незаконное содержание и использование БПЛА в пограничной зоне либо пограничной полосе также являются нарушением и влекут административную ответственность по статье 24.19 КоАП (штраф до 50 базовых величин).

Напомним, что эксплуатация беспилотников физлицами была запрещена еще в сентябре прошлого года. Владельцы БПЛА могли продать их юрлицам, поставить на хранение в «Белаэронавигации» или добровольно передать волонтерам.

Заниматься эксплуатацией и оборотом дронов в Беларуси по-прежнему могут юридические лица — организации, а также индивидуальные предприниматели, у которых есть на это соответствующие разрешения.