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В Новосибирске прокуроры выясняют причины потопа в многоквартирном доме

В Новосибирске многоквартирный дом по адресу Королева 14/2 затопило кипятком, вода стояла в подвале на протяжении суток.

Источник: РИА "Новости"

16 августа в девять часов вечера жители дома заметили, что подвал дома полностью затоплен кипятком.

В вечер потопа аварийная служба не смогла приехать, тепловая компания также не смогла оказать помощь, так как работала только одна бригада.

17 августа прокуратура Дзержинского района Новосибирска провела проверку в связи с сообщением об этой коммунальной аварии.

«Новосибирская теплосетевая компания» осуществила аварийное отключение горячего водоснабжения в домах 5, 5а, 7, 7а, 8, 8а, 10/1, 14а и 18 на улице Королева из-за обнаруженного дефекта на трубопроводе горячего водоснабжения", — рассказали в прокуратуре Новосибирской области.

Сейчас на месте аварии проводятся восстановительные работы. В случае установления вины коммунальщиков, виновные будут наказаны.

Напомним, ранее «МК в Новосибирске» рассказывал, что территорию частного дома в городе Татарске топило фекалиями.

Прокуратура
ЖКХ