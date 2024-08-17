В Новосибирске прокуроры выясняют причины потопа в многоквартирном доме

16 августа в девять часов вечера жители дома заметили, что подвал дома полностью затоплен кипятком.
В вечер потопа аварийная служба не смогла приехать, тепловая компания также не смогла оказать помощь, так как работала только одна бригада.
17 августа прокуратура Дзержинского района Новосибирска провела проверку в связи с сообщением об этой коммунальной аварии.
«Новосибирская теплосетевая компания» осуществила аварийное отключение горячего водоснабжения в домах 5, 5а, 7, 7а, 8, 8а, 10/1, 14а и 18 на улице Королева из-за обнаруженного дефекта на трубопроводе горячего водоснабжения", — рассказали в прокуратуре Новосибирской области.
Сейчас на месте аварии проводятся восстановительные работы. В случае установления вины коммунальщиков, виновные будут наказаны.
Напомним, ранее «МК в Новосибирске» рассказывал, что территорию частного дома в городе Татарске топило фекалиями.