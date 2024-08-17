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В Севастополе локализовали лесной пожар

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг — РИА Новости Крым. Пожар в районе Монастырского шоссе в Севастополе локализован. Об этом сообщили в региональном Главке МЧС России.

Источник: РИА "Новости"

Днем в субботу стало известно о возгорании сухой растительности у трассы. На месте работали силы МЧС России и Лесхоза. Погибших и пострадавших нет. Изначально сообщалось, что огонь охватил гектар территории, но позже данные обновили.

«Открытого горения больше нет. По уточненной информации, площадь пожара оказалась меньше предполагаемой изначально — 1500 квадратных метров», — сказано в сообщении.

Сейчас подразделения МЧС России и Лесхоза продолжают проливку территории.

В субботу в Севастополе до 7 сентября продлили запрет на посещение лесов.

С 17 апреля на территории Крыма действует особый противопожарный режим. За его нарушение с начала года оштрафовали 450 человек.

пожары
МЧС