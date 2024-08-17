Адвокат участника нападения на «Крокус» просил суд отпустить его из-за здоровья

«Адвокат полагает, что судом не принято во внимание состояние здоровья Файзова М. З., не принято во внимание, что Файзов передвигается в инвалидной коляске, нуждается в лечении, а явка Файзова к следователю и в суд может быть обеспечена и другими мерами пресечения. Ссылаясь на Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, адвокат просит постановление Басманного районного суда Москвы от 16 мая 2024 года о продлении в отношении Файзова меры пресечения в виде заключения под стражу отменить, избрать Файзову иную меру пресечения, не связанную с заключением под стражу», — сказано в документе. В ходе избрания меры пресечения в виде ареста он был привезен в суд на носилках, общался с судьей и иными участниками процесса односложно.