Адвокат участника нападения на «Крокус» просил суд отпустить его из-за здоровья

«Адвокат полагает, что судом не принято во внимание состояние здоровья Файзова М. З., не принято во внимание, что Файзов передвигается в инвалидной коляске, нуждается в лечении, а явка Файзова к следователю и в суд может быть обеспечена и другими мерами пресечения. Ссылаясь на Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, адвокат просит постановление Басманного районного суда Москвы от 16 мая 2024 года о продлении в отношении Файзова меры пресечения в виде заключения под стражу отменить, избрать Файзову иную меру пресечения, не связанную с заключением под стражу», — сказано в документе. В ходе избрания меры пресечения в виде ареста он был привезен в суд на носилках, общался с судьей и иными участниками процесса односложно.
Однако Мосгорсуд, который рассматривал апелляцию на продление ареста Файзову, счел, что у него нет медицинских противопоказаний для содержания в СИЗО. «Доказательств того, что по состоянию здоровья Файзов М. З. не может содержаться под стражей, не имеется, при этом каких-либо данных, указывающих на неэффективность предварительного расследования и волокиту в расследовании уголовного дела, не установлено», — сказано в решении Мосгорсуда.
19-летний Файзов до теракта работал парикмахером в Ивановской области. Он приобрел патент и осуществлял свою трудовую деятельность легально.