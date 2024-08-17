Что известно о ситуации в Курской области

Всего за время боевых действий противник потерял до 3 160 военных.
ТАСС собрал основное о ситуации.
Обстановка в регионе
Вооруженные силы РФ отразили атаки трех бригад противника в направлении Коренево, Русского и Черкасского Поречного на курском направлении.
Подразделения группировки войск «Север» ведут поиск и уничтожение украинских мобильных групп в лесах в направлении Алексеевского и Каучука.
Специалисты-взрывотехники МЧС России за сутки обезвредили ракету и 43 боевых элемента в Курской области.
Российские силы круглосуточно пресекают попытки прорыва подразделений ВСУ на курском направлении. Об этом ТАСС заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.
По его словам, еще двое украинских военных сдались в плен.
Грузовой транспорт доставил в Курскую область 1,9 тыс. тонн гуманитарной помощи за сутки.
Потери ВСУ
ВСУ за сутки потеряли на курском направлении до 300 военнослужащих и 31 единицу бронетехники, в том числе 3 танка.
По данным МО РФ, всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял до 3 160 военнослужащих, 44 танка, 43 бронетранспортера, 24 боевые машины пехоты, 244 боевые бронированные машины, 111 автомобилей, 5 установок зенитных ракетных комплексов, 6 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 3 РСЗО HIMARS, 24 орудия полевой артиллерии и 4 станции радиоэлектронной борьбы.
Заявления местных властей
Эвакуация жителей продолжается из Глушковского района Курской области, несмотря на разрушенный Вооруженными силами Украины мост через реку Сейм. Об этом сообщил ТАСС глава Глушковского района Павел Золотарев.
Более 3 тыс. человек эвакуированы за сутки из приграничных районов Курской области, сообщил на пресс-брифинге замдиректора департамента информационной политики МЧС РФ Артем Шаров.
Обстановка в Льговском районе Курской области оценивается как стабильная, власти делают все возможное, чтобы обеспечить жителей продуктами и товарами первой необходимости. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил глава района Сергей Коростелев.