Минчанин оголил ягодицы в магазине, обидевшись на отсутствие нужного товара

Минчанин оголил ягодицы прямо в магазине, обидевшись на отсутствие нужного товара. Как пишут «Минск-Новости», некоторое время назад около полудня в один из магазинов, который расположен на улице Выготского в Минске, зашел пьяный покупатель. Мужчина попросил кассира продать ему сигареты, однако нужной их марки в продаже не оказалось. Предложенные альтернативы мужчину не устроили, он начал грубить продавцу.
К мужчине — им оказался 44-летний ранее не судимый житель Минска — подошла другая продавец, которая сделала ему замечание, попросила уважительно относится к персоналу.
В ответ мужчина повернулся к ней спиной, спустил брюки и нижнее белье, оголив ягодицы.
Продавцы вызвали милицию, приехавшие правоохранители фигуранта задержали, доставили в РУВД для дальнейших разбирательств.
— Обвиняемый трудоустроен водителем, на иждивении имеет несовершеннолетнего ребенка, ранее к уголовной ответственности не привлекался, — отметили правоохранители.
Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства, свою вину фигурант признал, в содеянном раскаялся, максимальное наказание, грозящее ему, — до трех лет лишения свободы.