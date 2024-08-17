Минчанин оголил ягодицы в магазине, обидевшись на отсутствие нужного товара

Минчанин оголил ягодицы прямо в магазине, обидевшись на отсутствие нужного товара. Как пишут «Минск-Новости», некоторое время назад около полудня в один из магазинов, который расположен на улице Выготского в Минске, зашел пьяный покупатель. Мужчина попросил кассира продать ему сигареты, однако нужной их марки в продаже не оказалось. Предложенные альтернативы мужчину не устроили, он начал грубить продавцу.