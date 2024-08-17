Не уступили дорогу: машина скорой помощи перевернулась в Бобруйске

Пересекая перекресток улиц Минская — Гагарина, он не ступил дорогу автомобилю скорой помощи. Причем у «скорой», которая двигалась на запрещающий сигнал светофора, были включены проблесковые маячки и сирена — медики спешили на вызов, подчеркнули госавтоинспекторы.