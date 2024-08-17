Не уступили дорогу: машина скорой помощи перевернулась в Бобруйске

Там уточнили, что авария произошла около 11 часов, а ее виновником стал 68-летний водитель Lada.
Пересекая перекресток улиц Минская — Гагарина, он не ступил дорогу автомобилю скорой помощи. Причем у «скорой», которая двигалась на запрещающий сигнал светофора, были включены проблесковые маячки и сирена — медики спешили на вызов, подчеркнули госавтоинспекторы.
«В результате ДТП два медработника доставлены в больницу для обследования», — сказано в сообщении в Telegram-канале областного ГАИ.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
В связи со случившимся ГАИ призвало водителей всегда обеспечивать беспрепятственный проезд транспортных средств специального назначения.