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Не уступили дорогу: машина скорой помощи перевернулась в Бобруйске

МИНСК, 17 авг -Sputnik. Дорожно-транспортное происшествие с участием кареты скорой медицинской помощи случилось сегодня утром в Бобруйске, сообщили в УГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Источник: Telegram / Милиция Могилевщины

Там уточнили, что авария произошла около 11 часов, а ее виновником стал 68-летний водитель Lada.

Пересекая перекресток улиц Минская — Гагарина, он не ступил дорогу автомобилю скорой помощи. Причем у «скорой», которая двигалась на запрещающий сигнал светофора, были включены проблесковые маячки и сирена — медики спешили на вызов, подчеркнули госавтоинспекторы.

«В результате ДТП два медработника доставлены в больницу для обследования», — сказано в сообщении в Telegram-канале областного ГАИ.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В связи со случившимся ГАИ призвало водителей всегда обеспечивать беспрепятственный проезд транспортных средств специального назначения.