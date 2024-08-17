В Евпаторию прибыли более 30 эвакуированных из Курской области

«На сегодняшний день в Евпаторию прибыли 34 человека, в том числе 22 ребенка. Прибывшие граждане размещены в одном из санаториев», — говорится в сообщении.
Уточняется, что соблюдение прав эвакуированных контролирует прокуратура Крыма.
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 августа. /ТАСС/. Крымский курорт Евпатория принял 34 человека, эвакуированных из Курской области. Их разместили в одном из санаториев, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Республики Крым.
«На сегодняшний день в Евпаторию прибыли 34 человека, в том числе 22 ребенка. Прибывшие граждане размещены в одном из санаториев», — говорится в сообщении.
Уточняется, что соблюдение прав эвакуированных контролирует прокуратура Крыма.