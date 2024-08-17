В Германии 38-летний белорус купался в озере Бокхольтер-Зее и пропал

В Германии белорус купался в озере Бокхольтер-Зее и пропал. Об этом сообщает полиция земли Северный Рейн — Вестфалия, где все и произошло в среду, 14 августа 2024 года. Отмечается, что двое мужчин-белорусов 38 и 45 лет в Германии находились по работе.
В названный день они отдыхали на озере Бокхольтер-Зее около 16.30, вместе с ними был и 44-летний немец, житель города Мюнстер. В то время как белорусы отправились купаться, он остался на берегу.
Через некоторое время 45-летний белорус вернулся один. По словам мужчины, его товарищ ушел под воду.
45-летний белорус хотел уехать на своем автомобиле, припаркованном недалеко от берега, однако сделать этого не смог, поскольку авто застряло в илистой почве.
В это время житель Мюнстера вызвал экстренные службы. Увы, поисковая операция пока не принесла результатов.
Отмечается, что 45-летний белорус находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. В настоящее время он взят под стражу, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.