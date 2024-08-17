В Германии 38-летний белорус купался в озере Бокхольтер-Зее и пропал

В Германии белорус купался в озере Бокхольтер-Зее и пропал. Об этом сообщает полиция земли Северный Рейн — Вестфалия, где все и произошло в среду, 14 августа 2024 года. Отмечается, что двое мужчин-белорусов 38 и 45 лет в Германии находились по работе.