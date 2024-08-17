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В Белгородской области вслед за Курской заработал межсетевой роуминг

В Белгородской области начал работать автоматический межсетевой роуминг, который позволит жителям региона подключаться к любому доступному оператору, сообщило Минцифры.

Источник: Ramsés Cervantes/CC0

«Если у абонента пропадет сигнал у его оператора, то телефон автоматически подключится к другому, доступному на данный момент», — пояснили в ведомстве.

Аналогичные меры действуют в Курской области, где также объявлены режимы ЧС федерального характера и контртеррористической операции.

Ситуация на границе обострилась утром 6 августа, когда украинские военные зашли на приграничные территории Курской области. В нескольких районах Курской и Белгородской областей объявлена эвакуация.

Украина называла целью операции в Курской области усиление позиций на переговорах. Президент России Владимир Путин счел действия Киева «масштабной провокацией» и заявил о бесперспективности переговоров с людьми, «которые без разбора наносят удары по мирным людям».

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