В Белгородской области вслед за Курской заработал межсетевой роуминг

«Если у абонента пропадет сигнал у его оператора, то телефон автоматически подключится к другому, доступному на данный момент», — пояснили в ведомстве.
Аналогичные меры действуют в Курской области, где также объявлены режимы ЧС федерального характера и контртеррористической операции.
Ситуация на границе обострилась утром 6 августа, когда украинские военные зашли на приграничные территории Курской области. В нескольких районах Курской и Белгородской областей объявлена эвакуация.
Украина называла целью операции в Курской области усиление позиций на переговорах. Президент России Владимир Путин счел действия Киева «масштабной провокацией» и заявил о бесперспективности переговоров с людьми, «которые без разбора наносят удары по мирным людям».