Олбани
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крыму четыре южнобережных поселка остались без света

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг — РИА Новости Крым. На Южном берегу Крыма из-за аварии на сетях обесточены жители четырех прибрежных поселков. Об этом сообщили в «Крымэнерго».

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что без света остаются жители и гости села Оползневое, а также поселков городского типа Понизовка, Кацивели и Симеиз в Большой Ялте.

На месте работает аварийная бригада. Энергоснабжение планируется восстановить в течение трех часов.

«Отключены 23 трансформаторные подстанции. Без света 1159 человек», — уточнили в администрации Ялты.

В субботу в Джанкойском районе Крыма дважды произошли аварии на энергосетях. Из-за технологического нарушения в течения дня остаются обесточенными жители Джанкоя и села Изумрудное.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов дал поручение руководителю «Крымэнерго» Максиму Шклярскому проанализировать ситуацию в муниципалитетах республики, где остались требующие замены трансформаторные подстанции. В июле Аксенов сообщал, что в республике реконструируют малые трансформаторные подстанции для увеличения их мощности.

ЖКХ