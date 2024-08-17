В Крыму четыре южнобережных поселка остались без света

Отмечается, что без света остаются жители и гости села Оползневое, а также поселков городского типа Понизовка, Кацивели и Симеиз в Большой Ялте.
На месте работает аварийная бригада. Энергоснабжение планируется восстановить в течение трех часов.
«Отключены 23 трансформаторные подстанции. Без света 1159 человек», — уточнили в администрации Ялты.
В субботу в Джанкойском районе Крыма дважды произошли аварии на энергосетях. Из-за технологического нарушения в течения дня остаются обесточенными жители Джанкоя и села Изумрудное.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов дал поручение руководителю «Крымэнерго» Максиму Шклярскому проанализировать ситуацию в муниципалитетах республики, где остались требующие замены трансформаторные подстанции. В июле Аксенов сообщал, что в республике реконструируют малые трансформаторные подстанции для увеличения их мощности.