Полицейские задержали женщину, устроившую пожар в трёх ТРЦ Ростова

Полицейские задержали женщину, устроившую фейерверк и пожар в трёх торговых центрах Ростова. Как сообщает Baza, она могла действовать по указанию мошенников.
Предварительно, задержанная сделала два фейерверка в ТЦ «Орбита» и «Парк». Если в первом торговом центре она его устроила между рядов супермаркета, то во втором уже в магазине электроники.
А до этого женщина устроила небольшой пожар в другом ростовском ТЦ. Злоумышленница оставила пакет с фейерверком в глубине зала.
При этом все свои действия женщина снимала на телефон. Как считают полицейские, она могла действовать по заданию мошенников.
Ранее сообщалось о том, что в Ростове произошел пожар в ТЦ «Орбита», людей эвакуировали.