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Полицейские задержали женщину, устроившую пожар в трёх ТРЦ Ростова

Она могла действовать по указанию мошенников.

Источник: РИА "Новости"

Полицейские задержали женщину, устроившую фейерверк и пожар в трёх торговых центрах Ростова. Как сообщает Baza, она могла действовать по указанию мошенников.

Предварительно, задержанная сделала два фейерверка в ТЦ «Орбита» и «Парк». Если в первом торговом центре она его устроила между рядов супермаркета, то во втором уже в магазине электроники.

А до этого женщина устроила небольшой пожар в другом ростовском ТЦ. Злоумышленница оставила пакет с фейерверком в глубине зала.

При этом все свои действия женщина снимала на телефон. Как считают полицейские, она могла действовать по заданию мошенников.

Ранее сообщалось о том, что в Ростове произошел пожар в ТЦ «Орбита», людей эвакуировали.