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В Бельцах грабитель с ножом напал на школьницу: Он забрал у нее айфон и деньги

По данному факту возбуждено уголовное дело, преступника ищут.

Источник: Комсомольская правда

В Бельцах на девочку-подростка напали с ножом. Инцидент произошёл вечером 16 августа возле многоквартирного дома по улице Викторией.

Согласно полученным данным, 15-летняя девочка выходила из подъезда, когда на неё напал мужчина с ножом, лицо которого было закрыто банданой. Он ранил школьницу в живот, украл телефон и деньги, после чего скрылся в неизвестном направлении.

Пострадавшую доставили в больницу. Она находится в среднем, стабильном состоянии, пишет tvn.md.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Преступника ищут.