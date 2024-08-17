В Бельцах грабитель с ножом напал на школьницу: Он забрал у нее айфон и деньги

В Бельцах на девочку-подростка напали с ножом. Инцидент произошёл вечером 16 августа возле многоквартирного дома по улице Викторией.
Согласно полученным данным, 15-летняя девочка выходила из подъезда, когда на неё напал мужчина с ножом, лицо которого было закрыто банданой. Он ранил школьницу в живот, украл телефон и деньги, после чего скрылся в неизвестном направлении.
Пострадавшую доставили в больницу. Она находится в среднем, стабильном состоянии, пишет tvn.md.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Преступника ищут.