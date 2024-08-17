Под Ростовом на глазах у отдыхающих утонул мужчина

В Ростовской области, в станице Раздорской Усть-Донецкого района произошла трагедия на воде. Как сообщил в пресс-службе регионального МЧС, мужчина проводил выходной на берегу Дона.
Очевидцы, загоравшие на пляже, видели, как отдыхающий то плавал, то вновь и вновь нырял. В очередной раз погрузившись под воду, пловец на поверхности больше не показался.
— Спасатели извлекли из реки Дон тело 56-летнего мужчины, — прокомментировали в региональном МЧС.
В ведомстве также напомнили, что купаться разрешается только в оборудованных для этого местах.