ФСБ завела дело на двух журналистов, незаконно пересекших границу России

«Расследуется уголовное дело <…> в отношении иностранных журналистов Симони Трайни и Стефани Баттистини, незаконно пересекших государственную границу Российской Федерации и осуществивших видеосъемку на территории населенного пункта Суджа», — заявили в ЦОС ФСБ.
Кроме того, ведомство проверяет свидетельства о том, что на КПП «Суджа» побывал корреспондент Ник Пейтон Уолш. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Их продвижение удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.