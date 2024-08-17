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Во Владивостоке спустя сутки полностью восстановлено электроснабжение

Во Владивостоке устранили последствия аварии на Приморской ГРЭС. В городе полностью восстановлено электроснабжение. Жители Приморья остались без света днем 16 августа, затем в части районов подачу электричество постепенно возобновляли.

Источник: РИА "Новости"

«Специалисты ВПЭС устранили аварию на улицах Башидзе, Комсомольская, Красного Знамени проспект, Московская, Нерчинская, Океанский проспект, Партизанский проспект и Читинская», — говорится в сообщении ВПЭС. «РИА Новости» в компании сообщили, что «больше отключений в городе нет, электроснабжение восстановлено».

Правительство Приморского края называло причиной аварии сбой в работе сетей АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (входит в «РусГидро»). В самой компании причастность к отключениям отрицали. Филиал ПАО «Россети» «Магистральные электрические сети Востока» сообщил «Ъ», что отключения произошли из-за повреждения оборудования на Приморской ГРЭС.

В «Сибирской генерирующей компании», которая владеет ГРЭС, сообщили, что на станции из-за «стороннего возмущения в электрической сети» произошло штатное срабатывание защиты электротехнического оборудования и автоматическое отключение шестого блока, вскоре его ввели в работу.

энергетика