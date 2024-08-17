Во Владивостоке спустя сутки полностью восстановлено электроснабжение

В «Сибирской генерирующей компании», которая владеет ГРЭС, сообщили, что на станции из-за «стороннего возмущения в электрической сети» произошло штатное срабатывание защиты электротехнического оборудования и автоматическое отключение шестого блока, вскоре его ввели в работу.