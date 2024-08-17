В Краснодарском крае автомобиль взорвался на заправке

Ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором запечатлен момент взрыва машины на автозаправке в Тихорецке. Утверждалось, что водитель поставил автомобиль заправляться метаном и ушел его оплачивать. Взрыв раздался в тот момент, когда мужчина возвращался к машине.